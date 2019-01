23 ene 2019

Carlos Philip, el que fuera chófer de David Bisbal, se debe estar arrepintiendo de haber salido a la palestra, en medio de la guerra entre el cantante almeriense y Elena Tablada, para soltar sapos y culebras sobre la diseñadora. Porque a este se le multiplican los frentes que atender.

Hace unas semanas fue la revista 'Corazón' la que advirtió que Elena y David se verían las caras en los juzgados. Y el motivo no era enfrentarse entre ellos, sino la demanda que Tablada habría interpuesto contra el que fuera empleado de Bisbal durante su matrimonio por cargar con dureza contra ella.

Ahora, los problemas crecen para Philip, que asegura que estña recibiendo amenazas para que deje en paz a Elena. Declaraciones como que esta le habría sido infiel al artista o que no le quería nada más que por su dinero y su fama, son las que no deben de haber sentado bien a quien quiera que sea que está emitiendo esas amenazas.

Estoy recibiendo amenazas para que deje de hablar de Tablada"

Ha sido él mismo el que lo ha contado en declaraciones al portal 'Jaleos', donde comenzó esta batalla en la que, a día de hoy, está atemorizado. "Estoy recibiendo amenazas para que deje de hablar de Tablada. Me están llamando desde teléfono oculto, con la voz distorsionada diciéndome que, como siga hablando, habrá consecuencias", son sus palabras.

Carlos añade que "me ha costado dormir estas dos semanas porque pienso que me van a matar o hacer algo a mi familia". Un miedo que no hace sino incrementarse con el paso de los días, pero que, advierte, no le va a hacer dar ni un paso atrás, porque piensa "ir con la verdad por delante".

Una persona cercana a Elena declaraba en 'Corazón' que "está harta y muy molesta con el perfil de mujer oportunista y déspota que quieren transmitir de ella. Ha denunciado a este señor por permitir que se hilvanen historias que no corresponden con la realidad".

