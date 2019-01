23 ene 2019

Compartir en google plus

Mediante un comunicado remitido a varios medios estadounidenses, la cadena FOX ha anunciado la muerte del cómico y guionista de la serie 'Rel' Kevin Barnett. Un fallecimiento de cuyas causas no se ha revelado detalle alguno por el momento.

La muerte podría haber tenido lugar en México, donde parece que se encontraba pasando unos días de descanso. Al menos, esa es la pista que nos dejan sus últimas imágenes en Instagram, porque los datos sobre su deceso son escasos.

"En Mexico. Me compré un suéter. He sido acusado de apropiación varias veces. En mi cabeza, le di algo de dinero a una dama, así que no tengo frío", se puede leer al lado de la última imagen que colgó, hace tres días.

Las redes sociales se han llenado de mensajes mostrando su desolación por la pérdida de Kevin quien, con tan solo 32 años, gozaba de una enorme popularidad y reputación en Estados Unidos. Una muerte temprana que precisará de una investigación más profunda para conocer los pormenores.

Más noticias de famosos fallecidos...

- Muere el abuelo de Beatrice Borromeo

- Michael Carson muere en accidente de tráfico justo antes de su juicio por pederastia

- Muere el periodista Francisco Pérez Abellán a los 64 años