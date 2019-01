23 ene 2019

Jailey Baldwin está en el foco de todos los medios de comunicación. Su boda secreta con Justin Bieber fue todo un secreto que terminó estando en las portadas de todos los medios de comunicación. Sin embargo, ambos pasarán por la iglesia pronto y esta vez, la pareja ha preferido ser mucho más cautelosa.

Sin embargo, Haikley Baldwin no es hoy noticia por su boda. Desafortunadamente, las redes sociales le han jugado una mala pasada. Publicó hace unos días un vídeo con su perro, llamado Oscar. (La pareja amplió su familia hace tan solo unos meses). En este vídeo, la modelo aparece con el animal intentando que este baile la nueva canción de Ariana Grande, '7 rings'.

El hecho de que la modelo intentara obligarle a bailar ha provocado un aluvión de criticas. Muchos de sus seguidores le han acusado de maltratar al animal. Ella misma escribía junto al vídeo lo siguiente: "No os preocupéis, le encanta". En seguida, sus fans comentaban: "El perro no es un juguete", "No hagas eso con tu cachorro, no creo que a él le guste", eran algunos de los comentarios que se leían bajo el vídeo.

Oscar loves 7 rings pic.twitter.com/9joNdEBoKJ — Hailey Bieber Outfits (@haileysoutfits) 20 de enero de 2019

