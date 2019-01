25 ene 2019

Es uno de los nombres que, un año después de salir de la Academia de 'OT 17', sigue sonando con fuerza. Lo hace por su música, ya que acaba de presentar su primer trabajo, 'Reflexiones', pero también por cuestiones de amores. Ana Guerra se ha convertido en un personaje con todas las letras.

Poco después de terminar su concurso, conocimos que había roto con Jadel y, desde hace unos meses, se rumorea que podría mantener una relación sentimental con Miguel Ángel Muñoz. Ellos siguen sin decir si están juntos o no, pero los mensajes que se dedican en las redes sociales, hablan de una complicidad que podría ir más allá de la amistad.

Pero. ¿cómo se conquista el corazón de la canaria? ¿Cómo se la enamora? Ana Guerra acudió anoche a divertirse a 'El Hormiguero' y habló de amor con el presentador, Pablo Motos, que quiso saber si era de flechazos o de amores cocinados a fuego lento. Ella, no tuvo problemas en contestar, a pesar de que siempre ha sido celosa de hablar de asuntos extraprofesionales.

"Me ha pasado de reflexionar y de conocer a una persona y que en un principio no vaya a pasar nada y luego sí. Y también me ha pasado de enamorarme locamente… me gusta más lo segundo porque es más intenso", era la respuesta de Guerra, a la que se notaba a gusto en el plató de Antena 3.

Eso sí, aclaró que, a ella, le gusta más lo de enamorarse locamente, porque "estás como en una nube y te hace ser mejor persona y el mundo es de color de rosa". Algo que, todavía, seguimos sin saber si le ha pasado con Miguel Ángel.

