29 ene 2019

¿A qué juegan Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra? Ninguno de los dos ha confirmado su relación pero no dejan de lanzarse mensajes de amor en las redes sociales. ¿Por qué no quieren hacer pública una relación que está más que confirmada?

Hace tan solo unos días, Ana Guerra sacaba a la venta su primer disco, 'Reflexión', que ha sido todo un éxito rotundo. Por su parte, el actor halagaba su trabajo, compartiendo el siguiente mensaje en las redes sociales: "'Reflexión' es un regalo caído del cielo. Enhorabuena Ana Guerra por este primer álbum que demuestra tu inmenso talento y amor por la música. Toda mi admiración Ana Guerra. Feliz por ti".

Pero esto no es todo. La triunfita ha acudido a uno de las ponencias que tenía como protagonista al actor, organizada por la Fundación Atresmedia, con la finalidad de dar una lección sobre superación personal contando su propia historia personal. Entonces, Ana Guerra compartía una imagen de aquel momento, con una frase en la que se deja ver la admiración que tiene por el actor: "Qué inspiradora la charla de Miguel Ángel Muñoz. Todo un ejemplo de pasión, ¡Felicidades!", escribía junto a una foto.

Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz jugan al despiste con mensajes románticos en las redes sociales. pinit Instagram.

Ambos, no dejan de mandarse mensajes públicos en las redes sociales, algo que no entienden sus seguidores. Si tanto se quieren, ¿por qué no confirman su relación? ¿Quizás sea demasiado pronto? Miles de preguntas que no tendrán respuesta hasta que alguno de los dos confirma que son pareja.

Más noticias sobre Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra

- Ana Guerra da pistas de cómo se la enamora

- Ana Guerra deja sin palabras a Miguel Ángel Muñoz

- Miguel Ángel Muñoz vuelve a la infancia con este cambio de 'look'