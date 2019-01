25 ene 2019

La tensión entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz es cada vez más evidente. Se han dicho de todo, con palabras, algunas, muy fuertes. Pero ayer, él fue demasiado lejos con un comentario que provocó que el presentador de 'GH Dúo'. Jorge Javier Vázquez, se viera obligado a pararle los pies.

Todo comenzó porque se enteraba de que María Jesús le habría sido infiel con José María Gil Silgado, al que llegó a denunciar públicamente por haberla maltratado, para luego desmentirlo. Julio era muy duro con ella: "Que mira que ya no digas más. Que conozco tus lágrimas porque el otro día Jorge te dijo que si ibas a llorar y nada más salir de lo de la curva de la vida, salías riendo como si no hubiese un mañana".

"Aquí la gente verá el 24 horas, que es lo que tienen que ver para que sepan el verdadero tipo de persona que eres tú. Porque tú allí estabas llorando y al minuto saliste riendo como si no pasase nada. Eso es lo que tú utilizas. Las lágrimas para dar pena y para hacerte la víctima. Pero víctima no eres", continuaba.

Pero eran estas palabras las que no gustaron a Jorge Javier: "Una persona que dice de su maltratador lo que tú dices es para que se te cayera la cara de vergüenza. En este país mueren mujeres a manos de maltratadores y tú lo que estás haciendo es una barbaridad".

El conductor del espacio le reprendía delante de la audiencia: "Julio, a ver por favor, no. Mira yo te voy a pedir de todo corazón que no vuelvas a utilizar ese argumento porque, precisamente, estamos todos muy sensibilizados con ese tema como para hablarlo en un programa de televisión".

"Precisamente por eso, no es el lugar ni el momento ni el tono. Me gustaría, por favor, que no volvieras a utilizar nunca más. ¿De acuerdo? No hay debate. Gracias", zanjaba sin dar ni siquiera oportunidad a la réplica.

