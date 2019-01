31 ene 2019

Jorge Javier Vázquez no ha vivido uno de los mejores viajes de su vida. El presentador se ha sentido humillado y la verdad es que no es para menos. Lo ha contado a través de su blog, en la revista 'Lecturas', donde ha contado cada detalle de lo que le ha ocurrido.

El presentador se encontraba en Tenerife (un viaje que hace muy en a menudo) y lo que parecía ser un buen comienzo terminó siendo un auténtico horror. En el mismo restaurante de siempre, una camarera le pidió una fotografía (algo aparentemente normal para los 'celebrites'). No obstante, el presentador se negó dadas las circunstancias y las horas en las que se encontraban. Al parecer, esta respuesta no era la esperada para la camarera.

"¡Qué antipático!", confesó. Al instante, Jorge Javier contestó de esta manera: "Perdona, ¿crees que después de veinte años de carrera me puedes decir que soy antipático porque me niego a hacerme una fotografía?". Un rifirafe de acusaciones que terminó con el presentador saliendo del establecimiento.

Después de eso, el presentador tuvo tiempo para reflexionar y su percance lo ha relacionado con la canción 'La vida es un selfie', creada por el cantante Salvador Sobral en la que se afirma lo siguiente: "Me parece que con los selfies me usan como un objeto de narcisismo de la gente, para que puedan conseguir 'likes'. Es curioso porque los mayores me dicen que les encantan mis canciones y ya está; pero los jóvenes, sin decir ni buenas tardes, me preguntan si se pueden hacer una foto conmigo. Y yo digo no".

Más noticias sobre Jorge Javier Vázquez

- El comentario de Julio Ruz que le ha valido la bronca de Jorge Javier Vázquez

- Jorge Javier Vázquez: "Mi homosexualidad es el hecho más importante de mi vida"

- Jorge Javier Vázquez estrena 'GH Dúo' con un nuevo cambio de 'look'