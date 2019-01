25 ene 2019

Compartir en google plus

El posicionamiento de Rocío Flores en la guerra interminable de sus padres, Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ha estado claro desde el principio. Vive con su padre y, nada más saberse que se desestimaba la demanda de su madre a este por presuntos malos tratos, no dudó en lanzar un mensaje contundente en las redes sociales que suponía un bofetón sin manos a Carrasco.

Ha vuelto a hacerlo. Poco después de que se conociera que la demanda contra Olga Moreno, mujer de su padre, que habia interpuesto Rocío por presunto alzamiento de bienes no prosperaba, la joven ha mostrado una imagen, de nuevo en Instagram, que supone un nuevo golpe a su madre.

Flores ha colgado un vídeo en sus 'stories' en el que advierte que se va junto a Olga a hacer ejercicio. "Buenos días. Empezamos la mañana y nos vamos a entrenar", dice en esa grabación en la que se ve a la mujer de Antonio David en segundo término, detrás de ella.

Imagen de ese vídeo que Rocío ha colgado en sus redes sociales. pinit instagram.

No es tampoco la primera vez que muestra el cariño que siente por Moreno. Rocío no dudó, en uno de sus cumpleaños, en definirla como "una de las mujeres más importantes de mi vida", haciendo hincapié en todo lo que la quiere. Algo que no sorprende si tenemos en cuenta que, al fin y al cabo, es con ella con quien vive.

¿Cómo habrá sentado esto a Rocío Carrasco? ¿Se habrá acostumbrado ya a los mensajes, en forma de 'dardo', de su hija delante de todos sus 'followers'.

Más noticias de Rocío Carrasco...

- Rocío Carrasco demanda a la mujer de Antonio David

- El dardo de Rosa Benito a Rocío Carrasco tras su derrota judicial

- Rocío Carrasco se emociona al recordar a su madre