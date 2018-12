5 dic 2018

Compartir en google plus

Han pasado un par de semanas desde que conociéramos que Antonio David Flores le había ganado en los tribunales a su ex, Rocío Carrasco, por aquella demanda que le había interpuesto alegando un delito de violencia de género continuado.

Ahora que parece haber terminado esta batalla, su hijo, Rocío Flores, ha querido lanzar un mensaje en las redes sociales apoyando a su padre y agradeciendo todos los mensajes de cariño y apoyo que han recibido en estos dos años que ha durado el proceso.

Enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa"

"Como sabéis, he estado un tiempo retirada de las redes sociales. Después de recibir muchísimos mensajes felicitándome, os lo cuento", comienza en un 'stories' de su Instagram. La joven continúa: "Por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevamos viviendo casi dos años, de incertidumbre y dolor. Doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca".

Y lanza unas palabras con las que, de manera sutil, carga contra su madre: "Ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros. Enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa".

"A cada uno de vosotros por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo para felicitarnos. Gracias de corazón", concluyen esas palabras que le han servido de desahogo delante de sus 'followers'.

Este es el texto que ha colgado Rocío Flores en sus 'stories'. pinit

Más noticias de Antonio David Flores...

- Antonio David Flores ya tiene su local en Torremolinos

- Piden cinco años de cárcel a Antonio David por maltrato psicológico

- Antonio David, asfixiado por Hacienda