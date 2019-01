26 ene 2019

Es cierto que Anne Igartiburu siempre ha sido muy discreta. Poco se ha sabido de su vida privada. Pero durante el estreno de la película 'Familia al instante', el film protagonizado por Mark Wahlberg que trata el tema de las adopciones, la presentadora se ha sincerado sobre su papel como madre adoptiva.

Anne Igartiburu es madre de dos niñas adoptivas, de Vietman y de la India, y un tercer hijo biológico, nacido en el 2016 fruto de su relación con el director de orquesta Pablo Heras. "Mis hijos están bien, como todas la familias. Estoy ahí con el matriarcado vasco para poner las cosas en su sitio. Gracias a Dios está todo muy bien. Es un ambiente muy agradable, no tengo problema", confesó la presentadora vasca.

Por primera vez también habló del proceso de adopción, algo nada sencillo: "Yo suelo hablar poco porque son menores. Es un tema del que prefiero hablar de manera global". Y siguió: "Los procesos de adopción para madres solteras no son fáciles, pero es muy enriquecedor. Todos tomaron su tiempo, y así todos han tenido su protagonismo. Ha sido muy bonito, la verdad".

Con una sonrisa radiante, ella ha podido saborear todas las facetas de ser madre. "He sido madre de acogida, he sido madre adoptante, soy madre biológica y soy madrastra de cualquiera que se me pone por en medio. Soy un poco de todo", confesó, que además aclaró que no le hubiera importado tener más hijos si las circunstancias hubieran sido diferentes: "Encontré la pareja perfecta, pero la encontré algo más mayor. Haber tenido a mi hijo ha sido un sueño hecho realidad".

No hay duda de que Anne Igartiburu está feliz junto a la familia que ha ido formando con el paso de los años.

