28 ene 2019

Lo suyo no sería un premio revelación, porque ya lleva varias décadas trabajando en el mundo de la televisión, pero sí todo un regalo. Y es que Carmen Alcayde ha recuperado un formato de programa divertido y muy vivo, con el que empieza a saborear de nuevo el dulzor del éxito. Junto a David Valdeperas la vemos a diario en Telemadrid con Aquí hay madroño. aportando su locura genuina a la hora de hablar de los famosos.

Corazón Ha vuelto a la tele con Aquí hay madroño. ¿Considera un regalo volver a presentar un magazine del corazón diario como en sus mejores tiempos con Aquí hay tomate?

Carmen Alcayde No creo que sea un regalo. Es verdad que en la vida hay situaciones de suerte, pero en mi caso creo que es fruto de todo lo que he trabajado, aunque no haya estado en primera fila. Llevo años madrugando para escribir, para estar al día, para buscarme la vida y por eso lo veo como fruto de lo que he sembrado. La buena noticia y el regalo es que además, el programa funciona, ya que la audiencia nos está acompañando y eso es muy gratificante. Creo que hemos llegado en el momento justo a Telemadrid, donde nos necesitaban y hacía falta un toque moderno y divertido para animar la cadena. Arrancamos en verano y nos han recibido con los brazos abiertos dando un aire nuevo a la parrilla.

C. ¿Qué me dice de los agoreros que vaticinan cada dos por tres que el periodismo del corazón está acabado?

C.A. El corazón es como los informativos: nunca desaparecerá. Hay público para todos, así que no morirá. Creo que hoy está más vivo que nunca porque, con tantos problemas a raíz de la crisis, la gente prefiere programas de entretenimiento para olvidarse de sus desgracias.

C. ¿En la vida real es usted tan divertida como aparenta?

C.A. Es verdad que hay cómicos como Paco León que aseguran que en la vida privada son muy serios, pero yo no. Solo se ve la puntita del iceberg que realmente soy. Intento ser todo lo feliz que puedo, es más, creo que el día que crezcan mis hijos seré la única niña pequeña de la casa. Soy muy fallera de carácter, e igual que río y disfruto al máximo, ante la tristeza lloro sin freno y lo saco todo. Así luego me quedo genial. Disfruto viviendo con la máxima intensidad ya que la vida me parece una fiesta.

C. Madre de tres hijos de nueve, ocho y cuatro años y 25 años junto a su marido. Lo suyo es estabilidad.

C.A. Solo nos separamos tres años de novios y tras volver, hemos seguido hasta hoy. No ha sido mi único amor ya que durante esos tres años tuve otras relaciones y lo pasé muy bien, pero cuando volvimos ya nunca nos separamos más. Y he tenido mi vida dividida entre Valencia y Madrid. Cuando trabajaba en Aquí hay tomate me instalé en Madrid pero cuando acabó y nació mi primera hija decidí volver a Valencia para que se criara cerca de la familia. Es verdad que el AVE me ha dado la vida, porque me encantaba coger el tren y volver a la Carmen profesional y dejar por unas horas a la mami. Ahora me he vuelto a instalar en Madrid tras diez años en Valencia porque al tener un programa diario es mejor así. De julio a octubre estuve sin ellos y me quería morir. Mi marido sigue en Valencia por su trabajo, pero decidimos que los niños estarían mejor aquí ya que él puede venir más días a la semana. Los tres se han adaptado muy bien a su nueva vida.

C. Después de 25 años juntos, igual es bueno que corra un poco el aire.

C.A. No soy de estar muy pegada, pero reconozco que me gusta reencontrarme conmigo, poner la televisión que me gusta y tener esa independencia. Además, cuando llegan los fines de semana tengo muchas ganas del reencuentro y eso es bueno para reavivar la relación. No sé a largo plazo cómo lo llevaremos, pero por ahora estamos muy bien así.

C. ¿De cuál de sus trabajos televisivos se siente más orgullosa?

C.A. Siempre me doy al 100% en lo que hago, pero reconozco que donde más me lo he currado ha sido de colaboradora de los debates de Gran Hermano. Y lo digo porque me trabajaba muchísimo esas intervenciones ya que tenía que buscar algo diferente al resto de tertulianos. Para mí El Tomate me resultaba más fácil. No tengo ninguna vergüenza a la hora de presentar un programa, es más, suelo contenerme para que no vean lo loca que soy, pero donde me lo he currado al máximo ha sido con GH.

Carmen Alcayde posando para nuestra cámara durante la entrevista. pinit M. Vaquero

C. ¿Tiene mucho de lo que arrepentirse?

C.A. He estado 15 años en Mediaset y siempre he ido hasta el fin del mundo en todos los proyectos. Nunca sabes cuando va a funcionar un formato, pero me lancé a todo lo que me propusieron. Creo que todo suma en la vida.

C. ¿Con qué famosos se lo pasa mejor a la hora de comentar?

C.A. Me hace mucha gracia Francisco Rivera, precisamente por lo soso que es y lanza esos vídeos donde se cree gracioso. Me río de su poca gracia. Me encantan los líos que tienen Elena Tablada y Rosana Zanetti o Paula Echevarría y David Bustamante con sus historias de ex.

C. ¿Se ha sentido carnaza del corazón en su vida privada?

C.A. Siempre que han hablado de mí lo he visto como el peaje lógico de mi profesión. Mi hija me acaba de decir que no quiere ser famosa y le he explicado que uno no es famosos porque sí, sino que la gente cuando triunfas en algo o te ve, luego se interesa por tu vida y por saber cómo vives. La verdad es que yo nunca he sido de escándalos, pero asumo perfectamente que cuando me han sacado es a consecuencia del medio donde trabajo. Nunca me he sentido especialmente incómoda, ni siquiera en mi boda, cuando mi marido no quería salir porque él pasa mucho de todo esto. Prefiere entrar por otra puerta cuando vamos a los actos juntos.

C. ¿Cómo es su relación actual con Jorge Javier Vázquez?

C.A. Tenemos poco contacto pero es normal, porque han pasado muchos años de cuando estábamos juntos. Hace poco hablé con él y nos reímos mucho, porque tenemos mucha química. Jorge es un viejo compañero con el que sé que siempre me voy a reír.

"Mi hija sueña con ser artista y apunta maneras"

C. ¿Y cómo está con David Valdeperas?

C.A. David es lo mejor que me ha pasado. Tenemos una amistad tranquila y natural. Salimos a cenar juntos, acabamos de celebrar en Valencia la fiesta de cumpleaños de su chico… Son amistades diferentes, porque con Jorge años atrás también salía a cenar pero con David estoy muy bien, no somos competencia ni queremos quitarnos el sitio. Te diré que de todos los compañeros con todos los que he trabajado con quien más a gusto he estado es con Jordi González y Valdeperas. Siempre he sentido que me quieren y que desean que brille.

C. ¿No se pondrá celoso Jorge?

C.A. No lo creo. Además nos llevamos muy bien.

C. ¿Se imagina que un hijo le dice que quiere ser famoso?

C.A. Mi hija pequeña dice que sueña con ser artista y apunta maneras. Es muy payasa y canta y baila sin parar. Si veo que es algo vocacional, la apoyaré.

C. ¿Qué espera del 2019?

C.A. Quedarme como estoy. No es que me sobre para llegar a final de mes, pero me puedo organizar. Me encanta mi trabajo y soy feliz pero si tuviera que pedir algo, reconozco que me encantaría dar el salto también a una televisión nacional y poder compaginar los dos trabajos. También seguir con los monólogos que escribo y asumir todos los retos que me propongan. No se me caen los anillos con nada. Puedo tanto presentar como ser colaboradora o reportera a donde me me manden. Todo me vale.

