13 nov 2018

El fin de semana pasado, Emma García debutaba en 'Viva la vida'. Lo hacía ante las críticas de las redes, pero con el colchón reconfortante que siempre da tener en el plató a invitados que te ponen las cosas fáciles. Entre los encargados de hacer ese aterrizaje más plácido, Carmen Alcayde, que comenzó su carrera, precisamente, en Telecinco.

El equipo del espacio de fin de semana se encargó de recopilar imágenes de su paso por la cadena y, cuando fue preguntada sobre qué pensaba al verse en esos comienzos, no tuvo duda en contestar con unas palabras que dejaron a todos atónitos: "Mi recuerdo de mi anterior nariz. Esta es la tercera nariz…".

Entre risas, reconocía haberse operado "de pocas cosas", pero una de ellas es esa nariz que, aseguraba, le había llegado a cerrar más de una puerta. "Vine a hacer las Américas desde Valencia, hacía muchos 'castings' y no me cogían. Me decía que con lo bien que lo hacía tenía que ser por la nariz", manifestaba.

"Después de 'Aquí hay tomate', me veía muy puntiaguda la nariz y dije: 'Me voy a operar'. Me alegro mucho de haberme operado", concluía orgullosa. Parece que, ahora sí, a la tercera fue la vencida con la nariz. Carmen, o más bien su cirujano, dio con el punto exacto.

