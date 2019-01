28 ene 2019

Algunas modelos como Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin y Emily Ratajkowski deberán declarar y pronunciarse ante un posible fraude por el dinero de un evento que nunca tuvo lugar.

El nombre de Billy McFarland ya es famoso por su sonado fraude en 2017, y ahora vuelve a aparecer entre las autoridades porque fue el que le pagó a esas modelos por la publicidad de un evento que nunca tuvo lugar. Y lo que más cerca estuvo de lo que pasaría en las Bahamas fue el vídeo promocional con Bella, Kendall, Hailey, e incluso, Alejandra Ambrosio.

Estas no hicieron publicidad gratis para el festival, eso claro está, pero… ¿dónde está el dinero de esos contratos? Según Billboard, en enero fueron firmados los citatorios por un juez para llamar a declarar a las agencias de talento para saber qué se hizo con estos fondos.

La mismísima Kendall está en un juicio por haber recibido 11,3 millones de dólares de este señor. La principal función de esta declaración es que diga qué hizo con el dinero. Fyre Festival se ha convertido en uno de los festivales más sonados en el mundo y, no es que nadie haya estado allí, sino que no se llegó a realizar nunca. Pero ha dado tanto de sí, que ya se han hecho dos documentales en su honor. Uno, nada más y nada menos que en Netlix, la plataforma streaming por excelencia: 'Fyre The Greatest Party That Never Happened' ('Fyre: La gran fiesta que nunca ocurrió').

Kendall no sólo anunciaba que el festival tendría lugar y que sería una de las mejores fiestas del año, si no que anunciaba que algunos artistas de la disquera de Kanye West, G.O.O.D. Music, estarían allí. Nunca aclaró si había cobrado o no por esa publicación. Tuvo que borrarla y desentenderse del festival que ahora le lleva a declarar.

