28 ene 2019

Terelu está volviendo a coger las riendas de su vida, y poco a poco recupera sus rutinas y sus eventos especiales. Pero más especial que este último pocos, porque le ha devuelto la sonrisa y hemos visto a una Terelu que disfruta y se olvida por un momento de todo lo que ha pasado. ¡Qué bien!

Su primera aparición fue en su segunda casa, en 'Sálvame'. Terelu volvía a su querido plató a contar cómo había sido el infierno personal que le había tocado vivir. Dio todo tipo de detalles de su enfermedad y de cómo se sentía e hizo lo mismo para algunas portadas de revistas. De hecho, estas apariciones y estas colaboraciones con algunos medios, dieron tanto de qué hablar que mucha gente empezó a decir que se estaba aprovechando económicamente de su enfermedad. El hecho de que ella decidiese contarlo y compartir su experiencia puede servir a muchos otros pacientes a verlo con otros ojos y a darles mucha fuerza, independientemente de que haya cobrado por ello.

Pero ya superado este gran bache y tras su vuelta a la normalidad, ha querido celebrar su estado con muchos de sus más allegados. su hija Alejandra Rubio se la ha llevado de fiesta junto a su padre, Carmen Borrego, Aless Gibaja, u otros famosos como Miriam Saavedra –que no se pierde ni una. El novio de Alejandra, Lobo, trabaja como DJ en 'Oh My Club', discoteca de la que es socio Kiko Matamoros, y allí estaban todos de fiesta.

Los mejores momentos de este encuentro, sin duda fueron cuando Terelu se animaba del todo y junto a su fiel compañera, Carmen Borrego, estuvo bailando reggaetón en la propia cabina. ¡Eso sí que es una fiesta!

