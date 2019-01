23 ene 2019

La colaboradora de Sálvame ha pasado uno de los peores momentos de su vida y ha querido hacerlos públicos. Su batalla con el cáncer le han hecho pasar por intervenciones, de muy complicada recuperación, y ha sufrido mucho al respecto. Cuando se ha conocido lo que ha ganado por las entrevistas y apariciones en plató, a aquellos que luchan en la misma batalla, no les ha hecho especial ilusión saber que se estaba lucrando de ello.

Independientemente de las acusaciones, Terelu Campos ha sufrido tanto su recuperación, que se ha alargado meses, que ha reconocido no ser la misma. Lo ha contado en su programa habitual, pero también en algunas revistas que se han hecho eco de la exclusiva. Por estas "colaboraciones" Terelu ha llegado a ganar más de 200 000 euros hablando sobre su enfermedad, según Columna Cero.

Este lucro no ha hecho nada de gracia a aquellos que sufren por la misma causa, y a muchos de sus seguidores. Está en el ojo del huracán y no tiene fácil desviar la atención. Laura Fa considera que ha dado detalles escabrosos que no son necesarios. No sólo Terelu, también Belén Esteban contaba con detalle cómo eran las heridas, y el seguimiento, hasta su aparición en plató no ha pasado desapercibido.

Que Terelu cuente públicamente su experiencia puede ayudar a muchas personas que pasan por lo mismo. Pero no ha contentado por la motivación económica que le ha llevado a contarlo, además de en su programa habitual, en exclusivas de revistas. Según Laura Fa: "Fue una comercialización y abusó del amarillismo. Hay límites que no se pueden pasar".

