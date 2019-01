29 ene 2019

Compartir en google plus

Todos los amantes de 'Princesa por sorpresa' están de enhorabuena. Anne Hathaway, que interpretaba a Mia y que protagonizaba una de las películas más vistas en taquilla, ha confirmado que habrá una tercera parte. Han pasado ya 17 años desde que rodó la primera película y 15 de la segunda.

Aunque muchos de los 'fans' de la actriz han visto más de una vez esta película, estamos seguras de que la tercera parte era necesaria. Lo ha confirmado en el programa 'What What Happens Live', de Andy Cohen. Allí ha asegurado que quieren que todo salga perfecto.

"Quiero hacerla, Julie Andrews quiere hacerla, Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerla. Todas queremos. Es tan importante para nosotras que no queremos sacar nada a menos que esté listo. Pero estamos trabajando en ello", aseguraba la actriz. El director de las primeras películas, Garry Marshall, falleció en el año 2016, por lo que se desconoce por el momento quién se pondrá al mando.

Anne Hathaway se mostró muy entusiasmada con este proyecto que con tan solo 19 años la vio crecer. Con 36 años ya ha ganado un Globo de Oro, un Oscar, un Emmy, entre otros premios. Solo queda esperar la fecha de estreno.

Más noticias sobre Anne Hathaway

- Anne Hathaway decide dejar el alcohol 18 años

- Anne Hathaway relata la dura vida de su padre

- Anne Hathaway defiende el derecho de las madres a subir de peso sin ser criticadas