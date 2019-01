29 ene 2019

Y llegó el día. Ya lo venía advirtiendo Belén Esteban desde que le ganó la batalla en los tribunales: si Toño Sanchís no tenía dinero para abonar la cantidad que le adeuda, tendría que abandonar su domicilio familiar para que este saliera a subasta y poder satisfacer lo que le debe. Dejaba claro que sus deseos no eran dejarle sin casa, sino cobrar lo que es suyo por la estafa a la fue sometida por su exrepresentante durante años.

Toño tiene 20 días para, junto a su familia, abandonar esa casa que saldrá a subasta. Así lo dicta el Boletín Oficial del Estado de ayer, 28 de enero de 2019. Sanchís saldrá de esa casa que compró por unos 100 millones de pesetas y que, ahora, está valorada en 625.000 euros, aunque la subasta partirá de los 266.815 euros -el precio de la hipoteca que acaba de terminar de pagar, puesto que ha impedido la entrada de los tasadores a su domicilio- y Belén tendrá prioridad en el caso de que quisiera quedarse con ella.

Una opción que no se descarta, puesto que ella ha repetido en varias ocasiones en 'Sálvame' que le interesa quedarse con la casa y satisfacer así una parte de esa deuda que tiene contraída con ella Sanchís de 600.000 euros, entre lo defraudado y las costas judiciales.

Era Antonio Rossi quien explicaba esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' que "cuando han ido los tasadores oficiales, Toño Sanchís no dejó entrar a los tasadores y por eso comienza la subasta con el dinero que debe al banco". Además, ha aclarado que, para acceder a la subasta, hay que hacer un depósito previo del 5% de ese precio de salida, es decir, algo más de 13.000 euros.

Durante casi dos años, Esteban permaneció en silencio para no entorpecer la investigación sobre todo el dinero que Sanchís no le haría abonado por sus trabajos, aprovechándose de que la colaboradora de Telecinco no atravesaba su mejor momento.

