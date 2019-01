29 ene 2019

No se trata de una imagen sensual. No es uno de esos posados sexys que las 'celebrities' realizan en las redes sociales. No. Halle Berry ha mostrado una foto en la que se intuye que lleva puesta la parte superior del bikini, pero no es una de esas imágenes que pondrán de manifiesto que la actriz sigue siendo una de las mujeres más deseadas del mundo.

Halle ha decidido compartir una instantánea con una mascarilla puesta y junto a la que ha escrito: "Cuando dudes, las mascarillas faciales lo son TODO. Personalmente, amo las antiedad de Olga Lorencin. ¿Qué usáis vosotros?".

Lejos de contestar a esa pregunta que lanza al aire, la mayoría de sus 'followers' en lo que han hecho hincapié en es lo perturbador de la foto. Bien podría haber sido sacada de un rodaje de una película de terror que protagonizara Berry. Pero no, tan solo se trata de un tratamiento de belleza.

Hay quien la compara con Michael Jackson y, otros, la proponen para hacer una nueva entrega de 'Scary Movie'. Sin embargo, lo único que pretendía Halle con la imagen era destapar uno de sus secretos de belleza.

