29 ene 2019

Si hay una pareja que llevó la discreción de su relación hasta el extrema es la formada por Sandra Barneda y Nagore Robles. Poco a poco, fueron abriendo su día a día a sus seguidores, pero siempre guardando un pedacito de esa intimidad para ellas. Sin embargo, el pasado jueves, la revista 'Lecturas' adelantaba que no están atravesando su mejor momento.

Al parecer Sandra y Nagore comenzaron a sufrir una tremenda crisis el pasado verano y han tomado una drástica decisión para intentar superar ese bache: vivir separadas físicamente, cada una en una casa. Una medida con la que tratan de recomponer la normalidad en su vida como pareja.

El domingo, durante el debate de 'GH Dúo', Jordi González quiso interesarse por Nagore, saber si todo iba bien. Se acercó a ella y le dijo: "Mírame a los ojos. Tú estás muy bien, ¿no?". Ella respondía inmediatamente: "Yo estoy estupendamente".

Una manera de no dar más detalles sobre ese capítulo amargo en su biografía amorosa. Aunque están luchando para que no estemos ante un punto y final. Todas las parejas padecen crisis. Hasta las más célebres. Y ellas no se van a dar por vencidas. Máxime cuando hasta han llegado a pensar en celebrar su boda.

