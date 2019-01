29 ene 2019

Ayer Telecinco entrenó una nueva edición de 'Got talent'. Una de las grandes novedades, es la presencia de Paz Padilla como miembro del jurado. La cómica, ya había demostrado por la tarde en 'Sálvame' lo comprometida que estaba con este nuevo espacio del que ha pasado a formar parte mostrándonos unos ejercicios de acrobacias con telas, una actividad que, como explicó por la mañana, comenzó cuando dejó de fumar y vio que estaba ganando peso.

Sin embargo, parece que no a todos sus compañeros les gustó su comportamiento en esa primera entrega. Al menos uno de ellos tuvo que llamarla al orden. Hablamos de Risto Mejide, con el que la propia Paz ha señalado que tiene una magnífica relación.

Padilla, mujer inquieta, lo estaba dando todo: se revolcaba por el suelo, se levantaba de la silla para hablar con el público e, incluso, para salir del plató. Esto último era lo que no gustaba al publicista, que se iba a por ella espetándole: "Paz Padilla ven para acá… Que esto no es el plató de 'Sálvame' y aquí no puedes salir y entrar, aquí tienes que estar ahí sentada",

Un dardo en toda regla al programa vespertino de Mediaset y a la propia Paz que, lejos de tomárselo mal, tenía unas palabras emotivas y de cariño hacia los responsables de este espacio de búsqueda de talento: "Quiero daros las gracias a todo el equipo por contar conmigo porque creo que va a ser uno de los trabajos más bonitos que he hecho en mi carrera".

A pesar de su carácter gamberro, Paz también mostraba su lado más tierno. Durante la actuación de un grupo de personas mayores enfermas de alzheimer, no podía contener la emoción y echaba manod de un pañuelo de papel para secarse las lágrimas. Padilla está dispuesta a mostrarse tal como es, le guste o no a su amigo Risto Mejide.

