29 nov 2018

El presentador de televisión Risto Mejide cumple hoy 44 años. Su mujer Laura Escanes se ha encargado de que su millón de seguidores en Instagram se entere de que es el cumpleaños de su ya marido y no ha dejado pasar la ocasión de dedicarle unas tiernas palabras.

“Felicidades al hombre más maravilloso del mundo. Te amo, mi cielo”, ha escrito la ‘influencer’ en sus redes sociales, haciendo una nueva demostración de amor al actual jurado de ‘Tú sí que vales’. Las palabras iban acompañas de un mix de fotos del día de su boda, el cuál la catalana califica como “el mejor día de su vida”. Abrazos, miradas cómplices y besos no faltan en una imagen en blanco y negro que ya alcanza más de 58.000 ‘likes’.

La ‘instagrammer’, que ha estado casi una semana sin publicar contenido Instagram por estar indispuesta, no ha dudado en añadir hashtag a la publicación donde se puede leer “#44” y “#FelicesLos4”, algo que no ha pasado desapercibido y ya hay quien o ha relacionado con un posible embarazo. Laura Escanes, muy rápida ante las reacciones de los internautas, se apresuraba a aclarar no está embarazada.

Hace un año ambos celebraban el cumpleaños en una idílica escapada rural, así que en esta ocasión seguramente que ya tengan pensada la forma de festejar el cambio de edad del presentador. ¿Publicará Laura Escanes el regalo que le ha preparado a su marido?

La pareja se conoció hace tres años y en 2017 contrajeron matrimonio en una bonita ceremonia donde no faltaron las caras conocidas. Aunque primeramente nadie "daba nada" por su amor, ambos se han encargado de hacer crecer su relación y dar lecciones a todos aquellos que criticaron su relación especialmente por la diferencia de edad.

