29 ene 2019

Compartir en google plus

Últimamente, a Rocío Carrasco se le multiplican los frentes que tiene que atender. En el terreno judicial, no le va bien y ha recibido un par de mazazos en muy poco tiempo. Su hija no tiene reparos en mostrar públicamente que está del lado de los que ella considera sus 'enemigos'. Y el pasado fin de semana, Raquel Mosquera le lanzaba un mensaje sobre su manera de actuar como madre, que no le debe de haber sentado nada bien.

Pero, ¿de dónde salen esas diferencias, que se han hecho patentes en varias ocasiones en los últimos años, entre Rocío y Raquel, viuda de su padre, Pedro Carrasco? El encargado de responder a esta pregunta fue José Manuel Parada el pasado domingo en 'Viva la vida'.

Siempre se ha contado que la llegada de Fidel Albiac a la vida de Rocío no terminó de convencer en la familia. Recordemos que siempre se ha explicado cómo ese hecho hizo que, en el momento de la muerte de Pedro Carrasco, la relación entre padre e hija no era buena. Pero habría más. Parada sentenciaba: "Fue a partir de la herencia". Un punto de fricción que hizo que la relación saltase por los aires. "Cuando Rocío era joven tenían un trato muy cordial", añadía.

El hecho de que Mosquera, siempre a la sombra de su marido, se convirtiera en personaje por sí misma, tampoco gustó a la hija de su marido. Esta empezó a conceder entrevistas y a hablar de los problemas familiares, un extremo que a Rocío no le hizo ninguna gracia.

Como tampoco debe de haberle hecho esa recomendación de que pase más tiempo con sus hijos y que se une a la colección de dardos que se le han lanzado en los último meses, mientras ella calla.

Más noticias de Raquel Mosquera...

- Raquel Mosquera en guerra con su socia

- El drástico cambio físico de Raquel Mosquera

- Raquel Mosquera estalla contra Rocío Carrasco