En agosto, Iván Duque juró su cargo como nuevo presidente de Colombia. A su lado, María Juliana Ruiz se convertía en la nueva primera dama del país. Sin embargo, según la prensa colombiana, cuatro meses después, la pareja ha decidido permanecer en su piso de Bogotá en lugar de instalarse en la residencia presidencial de Casa Nariño, como el político ya había sugerido durante la campaña electoral. Entonces, la historia de amor de la pareja cautivó a los colombianos. Duque y Maju, como la llaman en su círculo más íntimo, se conocieron en una fiesta cuando eran adolescentes.

Cuando ella regresó a casa, le dijo a su madre que había conocido al padre de sus hijos; él le hizo el mismo comentario a uno de sus amigos. Entonces, Ruiz todavía estudiaba en un colegio de monjas y Duque cantaba en una banda de rock y vestía "chaquetas de cuero, cremalleras y pelo alborotado". Sin embargo, la universidad les separó: él se instaló en Washington y ella se fue a vivir a París, donde mientras estudiaba Derecho trabajó de camarera y au pair. "Fuimos amigos, novios, ‘enemigos’, casi-novios, en fin... Realmente estuvimos más tiempo separados que juntos. Tuve relaciones importantes y él también. Sin embargo, Iván siempre estuvo presente para mí", contó ella en una entrevista. Se peleaban y se reconciliaban. De hecho, cuando discutían, él trataba de arreglarlo mandándole una banda de mariachis a su casa. Finalmente, se reencontraron en Washington, donde él estudiaba, cuando ella pidió una beca para ingresar en la OEA, donde terminó trabajando durante 11 años.

Desde entonces, no han vuelto a separarse. Se casaron en 2003 y sus tres hijos, Luciana, Eloisa y Matías, nacieron en Washington. En 2014, decidieron volver a Colombia, donde él aspiraba a hacer carrera política y ella empezó a trabajar como gerente en una clínica. Hasta el momento, Ruiz ha cumplido con el prototipo de primera dama discreta, que prefiere el segundo plano a los focos o las entrevistas. Sin embargo, en este tiempo, ha colaborado con proyectos de la FAO —la agencia de la ONU para la alimentación— y ha puesto en marcha programas orientados a la infancia. También ha tenido que hacer frente a algunas críticas, como las que recibió por escoger un look excesivamente formal y serio en la toma de posesión de su marido. Como en muchos países, el puesto de primera dama no está remunerado en Colombia ni tiene unas obligaciones determinadas. Por eso, solo ella decidirá qué tipo de first lady quiere ser a partir de ahora.

Recluida en el Elíseo

Dos meses después, la crisis de los chalecos amarillos sigue sacudiendo Francia. Y mientras Emmanuel Macron intenta capear el temporal, la vida personal y familiar de la primera dama francesa se ha visto afectada por las protestas. Hasta hace poco, Brigitte Macron utilizaba los sábados para salir a hacer compras, dar un paseo por el centro de París, quedar con sus amigas o visitar a sus nietos e hijas. Otras veces, la pareja pasaba los fines de semana en Le Touquet, al norte de Francia, o en la residencia presidencial de La Lanterne, en Versalles, donde la first lady acudía a por el pan o pasteles. Pero, según la prensa francesa, las fuerzas de seguridad han aconsejado a los Macron que minimicen las salidas por motivos personales para evitar los escraches y el acoso de los manifestantes. Como resultado, la primera dama de Francia apenas ha abandonado el Elíseo en las últimas semanas a la espera de que la situación se calme y pueda recuperar su vida cotidiana.

Ruido de ‘impeachment’

Mientras Donald Trump mantiente el pulso político prolongando el cierre de la administración en EE.UU., Melania Trump vuelve a estar en el centro de la polémica. Por una parte, porque no asiste a un evento público desde Navidad. Por otro, porque mientras su marido vetaba los vuelos para los miembros del Congreso, su mujer utilizaba un avión militar para trasladarse a Mar-a-Lago a pasar el fin de semana, como acostumbra a hacer en los meses de invierno. Mientras tanto, en Washington el ruido de impeachment contra el presidente por su implicación en la trama rusa comienza a ser ensordecedor. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Trump, pero también el de la primera dama, si el partido demócrata decide llevar adelante sus planes para destituir al presidente.

