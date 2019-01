1 ene 2019 anabel unamuno

Su última fotografía —y su último evento oficial— data del 12 de diciembre de 2017. Aquel día, Lalla Salma, mujer del rey de Marruecos y primera dama del país alauita, asistía al homenaje de un pintor en la ciudad de Rabat. En las semanas posteriores, nadie le dio excesiva importancia a su ausencia de la vida pública hasta que, el 27 de febrero, la casa real marroquí anunció que Mohamed VI había sido operado en París tras sufrir una arritmia.

La imagen que acompañaba a la noticia encendió todas las alarmas. Postrado en una cama de hospital, el monarca estaba rodeado de sus hermanos y sus hijos, pero no había rastro de su mujer, Lalla Salma. Desde entonces, no se sabe nada de ella de manera oficial: ni donde vive ni cuál es el estatus de su relación con el monarca. Si se han divorciado o no es un misterio.

En verano, una periodista marroquí aseguró que la había visto en compañía de sus hijos en la localidad italiana de Portofino. También se ha dicho (sin confirmación alguna) que podría estar viviendo en Grecia o que se había instalado en Niza. Y hay quien sostiene que la princesa estaría viviendo en Rabat, aunque sus movimientos estarían restringidos a los confines del Palacio Real. Sin embargo, la Casa Real marroquí no se ha pronunciado al respecto. Y puede que nunca lo haga. En estos meses, sus hijos han cobrado un nuevo protagonismo en la agenda oficial.

El príncipe heredero, Moulay Hassan, acompañó a su padre en el centenario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial celebrado recientemente en París y su hija, la princesa Lalla Khadija, posaba hace unos meses para la portada de la revista 'Femme Du Maroc' con apenas 11 años en una puesta de largo mediática. Desde que llegó a la corte alauita, Lalla Salma rompió moldes. Era la primera vez que un rey de Marruecos le otorgaba el título de alteza real a su mujer y renunciaba a tener un harén. Huérfana de madre desde los tres años, su padre era profesor de Universidad y ella estudió Ingeniería Informática antes de trabajar en una importante empresa financiera. Desde que se casaron, en 2002, Lalla Salma había sido una primera dama de perfil alto: con agenda propia, una fundación a su nombre y un dominio de varios idiomas que desplegaba cada vez que acompañaba a su marido en un viaje oficial. Hasta su cabello, rizado y de un pelirrojo intenso, era diferente. Igual que su look: capaz de combinar diseños tradicionales con la moda occidental más sofisticada, la princesa nunca lucía velo. Ahora, nadie sabe dónde está Lalla Salma. Hace un año que se le perdió la pista…

La 'hijastrísima'

En Francia, la crisis continúa y para mitigar sus efectos el matrimonio Macron mostraba hace unos días su cara más festiva y navideña en la fiesta que el Palacio del Elíseo organiza cada año para los hijos de sus empleados. Los Macron posaron sonrientes, repartieron regalos y se fotografiaron con varios niños en un intento de mitigar su creciente desgaste político. Esta semana, varios medios franceses, como la revista Gala, se detenían a analizar la figura de Tiphaine Auzière, hija menor de la primera dama y, según parece, uno de las mayores apoyos del presidente francés. Muy presente durante la campaña electoral, Auzière también habría intercedido recientemente en la crisis de los chalecos amarillos reuniéndose con un grupo de manifestantes y prometiéndoles que les haría llegar sus reclamaciones al presidente de la República.

Navidad sin regalos

Acechados por los escándalos políticos, los Trump también han utilizado la Navidad para pintar una estampa idílica de su matrimonio. Solo hay que analizar la postal navideña distribuida por la Casa Blanca: ella luciendo perfecta con un vestido blanco de Céline; él con un impoluto esmoquin. Sonrientes, rodeados de árboles de Navidad y cogidos de la mano. Sin embargo, analistas en lenguaje no verbal consultados por la prensa han desmontado el retrato haciendo notar la rigidez de su postura y su sonrisa o la forma en la que la pareja entrelaza sus manos.

Melania y Donald Trump celebran la Navidad con esta estampa. pinit

Otros, como la edición americana de la revista 'Vogue', han advertido un exceso de photoshop en el retrato. Como cada año, los Trump celebrarán la Navidad en su resort de Mar-a-Lago, en Florida, donde recibirán el Año Nuevo. Eso sí, podría ser una Navidad descafeinada. Según informaba recientemente la web 'HollywoodLife', la pareja no tiene por costumbre intercambiarse regalos en Navidad porque la primera dama encuentra "imposible" saber que comprarle a su marido.

