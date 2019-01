30 ene 2019

14 días tardaron en llegar hasta el pequeño Julen después de que se cayera en ese fatídico pozo de Totalán, en la provincia de Málaga. A su padre, José, lo habíamos escuchado hablar ya. A su madre, aún no. LaSexta ha ofrecido parte de esa declaración que ha realizado como parte de la investigación para esclarecer los hechos. Vicky ha ofrecido ante las autoridades un relato desgarrador de los hechos de aquel día que comenzó su infierno.

"Ni siquiera vi lo que pasó. Estaba llamando a mi trabajo cuando oí los gritos y vi que todos se iban al pozo", explica la madre, que aun no puede terminar de creerse que haya perdido, de nuevo a un hijo. "A las 13.48 horas, me encontré mal y me fui de la mesa a un sitio donde había unos sacos de arena para hacer una llamada de teléfono a mi encargado del McDonald’s del centro comercial de Rincón de la Victoria y decirle que no iba a trabajar. Julen se quedó al cuidado de mi pareja", detalla aún más esa llamada.

Dejé de escucharlo llorar y empecé a gritar, desesperada"

Fue entonces cuando oyó unos gritos que le hicieron acercarse: "Al asomarme a la boca del pozo escuché a mi hijo llorar y vi cómo me pareja quitaba de los bordes piedras y arena para que no cayeran dentro. Dejé de escucharlo llorar y empecé a gritar, desesperada".

Una declaración que coincide con la del padre del pequeño, de cuyo contenido también se conoce una parte: "Escuché a mi hijo llorar dentro del pozo, por lo que quité todas las piedras y broza que había alrededor del pozo y llamé a mi hijo, al que estuve escuchando llorar 30 segundos, mientras le hablaba para tranquilizarle".

Mientras, la investigación de este caso, que será tratado como un homicidio imprudente, sigue su curso con el fin de llegar a la verdad lo antes posible. Tampoco se descarta que tan solo haya sido un fatal accidente.

