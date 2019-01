31 ene 2019

La clasificación del Valencia para la semifinal de la Copa del Rey ha conseguido casi dos bajas en el equipo. Una de ellas Ezequiel Garay, que ha pasado la noche en el hospital. Tamara ha estado acompañándole y ha abandonado a sus fans.

Durante el partido, Ezequiel se chocó involuntariamente con su compañero, Gabriel Paulista. Se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y Gabriel acababa con la ceja abierta y la cara ensangrentada. Aunque Ezequiel ha asegurado que está todo bien, se ha pasado la noche en observación. Y no con menos ganas, se fue a celebrar con su equipo la victoria.

Publicó un story junto a Gabriel en el que ponía: "Hay que morir siempre dentro del campo". Entre broma y broma la verdad casi asoma. Ya el jugador ha asegurado que no ha pasado nada: "Los golpes fuertes en la cabeza han hecho que pase la noche en observación. Todo en orden amigos, ahora a recuperarse para el sábado ir a por otra batalla". Tamara se lo ha retransmitido a sus seguidores a la vez que les decía que no iba a poder estar con ellos.

"Familia virtual, perdonádme. No voy a poder ir al evento de Carrefour. Como sabéis, ha pasado la noche en el hospital, en observación. No puedo dejarle solo. Está todo en orden, ya lo ha dicho él, pero evidentemente no puedo ir al evento que os dije y estar con vosotros. Tenía que decíroslo y no no presentarme así de golpe. Os debo una, os quiero.", comentaba en uno de sus stories. Se podía ver también a Ezequiel aún en la cama, pero entretenido con su teléfono móvil. Así que todo vuelve a la normalidad.

