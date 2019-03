1 mar 2019

Que Tamara Gorro siente un tremendo orgullo por Ezequiel Garay, es algo de lo que ha dado muestra en multitud de ocasión. Pero anoche decidió volver a hacerlo. Porque pasar a la final de la Copa del Rey, algo que consiguió el equipo de su marido, el Valencia, no es algo que se logre todos los días.

Así que la presentadora compartió una foto dándole un beso al defensa ché. "TE ADMIRO. Todo el equipo con vuestro esfuerzo, habéis hecho posible llegar a la final, lo aplaudo y mucho", comienzan esas palabras que le ha dedicado en su Instagram.

"Claro que, mi aplauso particular y creo que el de mucha gente va para ti, porque tú has sido una pieza fundamental en este puzzle y por eso y mucho más te felicito mi vida", continúa, rindiñendole este particular homenaje que termina: "Y ahora... ¡A LA FINAL! ¡TE AMO PRECIOSO!".

Tamara siempre ha estado al lado de Ezequiel y es habitual que suba fotos desde el estadio o delante de la televisión cuando sus obligaciones como madre no le permiten viajar. Es algo así como el talismán de un hombre que ha conseguido hacerse con la titularidad en un Valencia que ha ido de menos a más en la temporada.

