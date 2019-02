1 feb 2019

Javier Calvo se ha convertido en monja. Como leen. El que fuera uno de los profesores de 'Operación Triunfo', se ha convertido en el protagonista de 'La llamada' (su propio musical junto a Javier Ambrossi) por una baja muy importante en su plantilla. Roko, una de las actrices y cantantes que tienen bastante repercusión en España, se infundó sus dotes de actriz para representar a Milagros.

No obstante, anoche no pudo vestirse de monja por motivos que por el momento se desconocen y ha sido el propio Javier Calvo, el que ha informado de ello a sus seguidores. "Por motivos personales, hoy Roko no podrá hacer la función de 'La llamada'. Al no encontrar una sustituta disponible, hoy, por primera y única vez, haré yo mismo de Milagros. Ha llegado el momento. Que Dios me pille confesado", escribía en Twitter.

Horas más tarde, era él mismo el que se reía en su cuenta de Instagram de su actuación. Con una foto, nos enseñaba cómo le queda el atuendo de monja y una peluca con la que cualquiera diría que es Javier Calvo. Lo que es innegable es el éxito rotundo que 'La Llamada' está teniendo en el teatro. Ya lo tuvo en el cine y lo cierto es que Los Javis no dejan de superar récords. ¿Qué será lo siguiente?

