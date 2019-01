22 ene 2019

Javier Calvo cumplió 28 años ayer lunes, 21 de enero. El director lo ha celebrado por todo lo alto y aunque ha preferido no compartir su día más especial en sus redes sociales, si ha recibido a través de ellas, miles de felicitaciones. Celebridades del mundo de la interpretación, del mundo de la televisión y de todos sus seguidores son algunos de ellos.

No obstante, estamos seguros de que la felicitación más especial que ha recibido ha sido la de su pareja Javier Ambrossi. Ambos llevan juntos muchos años y han conseguido no solo unirse personalmente sino también laboralmente. Han creado 'Paquita Salas', una de las series más vistas en España, en tiempo 'récord'. Además, triunfan en el teatro y en el cine con 'La Llamada'.

Por eso, Javier Ambrossi ha compartido una foto de cuando comenzaron a salir, para recordar todo el tiempo que llevan juntos. "2008. Festival de Islantilla. Alguien nos hizo este robado. El primero. Comiendo un wok (o calamares fritos), con grandes looks y grandes peinados. Sospecho que @andreaduro es la que está sentada en la acera. Lo mejor de la foto es que estábamos de charlita, lo que no hemos dejado de hacer desde hace más de una década. Toda una vida juntos, @javviercalvo. Se me queda corta contigo. Felicidades", escribía junto a la foto.

Ambos, aparecen con un peinado muy diferente y un estilo de ropa completamente distinto al de ahora. Lo que está claro es que el tiempo ha pasado en ellos pero no su relación sentimental. ¡Felicidades, Javier!

