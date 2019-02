1 feb 2019

Era una imagen de lo más inocente. Lucía Bosé tan solo quería enseñar una imagen simpática. La madre de Miguel Bosé visitó a su amiga María Zurita y a su bebé, Carlos, y decidió meterse en la boca el chupete del pequeño, hacerse una foto y compartirla con sus seguidores en Instagram. Y se armó el lío padre...

¿Por qué? Porque los usuarios de la red no vieron conveniente que se metiera el chupete del niño en la boca, ya que podía transmitirle todo tipo de gérmenes y enfermedades, a su entender. Una preocupación por la salud del pequeño que llevó a Lucía a retirar la foto ante la avalancha de críticas y a Zurita a dar la réplica a todos esos comentarios desagradables.

Esta es la imagen de Lucía Bosé que ha causado tanta controversia. pinit instagram.

No he tirado el chupete, con lavarlo ha bastado"

"Al/la próximo/a que me diga que cuidado con el chupete y los gérmenes... ¡Lo/a bloqueo!", escribía en un 'stories', al que añadía: "no, no he tirado el chupete, con lavarlo ha bastado". Le restaba importancia al gesto de Bosé y, a la vez, recriminaba a los 'haters' la actitud extrema que habían tomado con un asunto que no debía de haber sido para tanto.

Lucía ha borrado esa imagen para cortar, de raíz, el debate, pero sí podemos ver que sigue habiendo una foto de esa tarde con amigas y con el pequeño de la casa. Una estampa que habla de la buena sintonía que tiene con la prima del Rey Felipe VI.

Más noticias de María Zurita...

- María Zurita presume de hijo, en Instagram

- Tres madrinas y tres padrinos para el bautizo del hijo de María Zurita

- Los consejos de la madre de María Zurita