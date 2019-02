2 feb 2019 sofía alonso

desde el pasado viernes cuando salió a saludar al final del desfile de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Cósima Ramírez es oficialmente la sucesora del imperio del ‘corazón’, el que creó su madre y en el que se ha criado. La avalan una colección de gafas, bisutería y, la última, de zapatos. Con ellas impregna su sello, hacia donde derivará la marca el día que Ágatha deje de ‘agathizarnos’ y se dedique a disfrutar de la naturaleza y del amor a tiempo completo. Aún queda tiempo, pero no está tan lejos. Era un día importante para la pequeña del clan, por eso quiso estar arropada por su nuevo amor, algo más que una ilusión "un amigo de hace años que se ha ganado el título de novio", aunque a ella, con lo moderna que es, no es de colgar etiquetas.

Giovanni Arlotta Tarino, de 34 años, "es crítico musical, que no periodista. Empezó con un blog muscial", matiza al teléfono Cósima. Siendo hija de quien es, quiere que quede claro.

Su historia de amor

Se conocieron durante su estancia en Milán, donde tuvo que pasar una larga temporada hasta que la marca se asentó y puso en marcha la tienda. En sus ratos libres, él la divertía invitandola a "los planes chulos de música", es decir conciertos de diferentes géneros. A partir de ahí, nació una amistad culta que ha conquistado el corazón de la pequeña del clan Prada. Será habitual verle con ellos, tanto en desfiles como en citas familiares, porque ha sido muy bien acogido por todos.

Ahora, quiere ayudarle a promocionar su primer documental 'We Intend To Cause Havoc', una película centrada en Witch, una banda de rock de los años setenta muy popular en Zambia. Aunque la agenda de ambos es complicada, todo el tiempo que puedan lo van a compartir. Su última escapa fue a República Dominicana. Esta es la primera relación sentimental que se le conoce públicamente a la hija de la diseñadora y él se ha integrado perfectamente luciendo looks ‘agathizados’ para marcar terreno.

