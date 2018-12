21 dic 2018

Compartir en google plus

Del brazo de Luis Miguel Rodríguez y con una de sus inconfundibles creaciones. Así ha recibido Ágatha Ruiz de la Prada el premio honorífico como diseñadora en los Premios Nacionales de Moda, una distinción reservada a unos pocos y que otorga cada año el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y, aunque recibirlo no ha supuesto una sorpresa –la decisión se hizo pública hace unas semanas–, eso no ha restado emoción ni ilusión a la entrega.

Única e inimitable

Ágatha Ruiz de Prada obtiene este premio, según el Ministerio, porque han tenido en cuenta su larga trayectoria y su estilo, pero no cabe duda que su capacidad para crear un universo propio ha sido clave. Abrió su primera tienda hace ya 30 años, después de estudiar diseño en Barcelona y desde entonces no ha cejado en su empeño de Agathizar al mundo.

Y lo ha logrado en múltiples ocasiones, algunas de lo más sonadas. Como cuando vistió a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad, con un vestido inspirado en la bandera de Madrid en los premios Telva, o más recientemente cuando Miley Cyrus eligió sus diseños para subirse al escenario de los MTV. Pero no han sido las únicas: dos ministras de Cultura, Carmen Calvo y Ángeles González-Sinde, lucieron sus creaciones en el ejercicio de su cargo, la primera en los Goya de 2006, y la segunda en unos premios en 2009.

Doña Letizia, sin embargo, no ha sucumbido aún a la tentación de agathizarse en ningún acto público. Tampoco lo hizo para estos premios, donde tiene siempre el dilema de qué elegir para acertar y no herir susceptibilidades.

Y para dar en el clavo, la Reina no recurrió ni a un diseñador nacional ni a una firma 'low cost', si no al armario de su suegra. El conjunto rojo, de blusa y falda 'midi' perteneció a doña Sofía y al lucirlo, doña Letizia quiso rendirle un homenaje. Lo acompañó con unos zapatos de Magrit y una cartera de mano de Carolina Herrera. Un look llamativo que, sin embargo, es, a todas luces, más discreto que cualquiera de los diseños de Agatha, la gran protagonista.

Con su familia

La diseñadora ya había mostrado su entusiasmo por recibir esta distinción, que le llega, según expresaron durante el acto, porque "se unen tres conceptos que la definen: ser pionera, su trayectoria y la continuidad de su trabajo".

A sus más de tres décadas de experiencia, se suma también que en 2011 puso en marcha su Fundación "con el objetivo de preservar su obra". Una obra de la que se siente orgullosa no solo ella, también quienes la rodean, por eso acudió a recibirlo acompañada por los suyos. Sus hijos, Tristán y Cósima Ramírez, no querían perderse el momento de ver cómo Ágatha recibía el reconocimiento por tres décadas de trabajo intenso.

Más noticias sobre Agatha Ruiz de la Prada

- Ágatha Ruiz de la Prada y Luismi Rodríguez desmienten los rumores de ruptura

- Ágatha Ruiz de la Prada desvela que le fue infiel a Pedro J. Ramírez

- El dardo que Ágatha Ruiz de la Prada ha lanzado a Pedro J. Ramírez