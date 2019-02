3 feb 2019

Ya llevan varios años juntos, pero la llama entre ellos no se apaga. Soraya Arnelas formó junto al modelo Miguel Herrera una preciosa familia. Es por eso que la cantante ha querido dedicarle unas bonitas palabras al hombre que tan feliz le hace.

"Él....Mi marido ,mi novio,mi compañero de vida,mi mejor amigo aunque aveces nos saquemos de quicio Que me apoyas en todo,que me das templanza y sobretodo me enseñas a ser mejor persona", ha escrito la cantante.

En la imagen compartida por ella aparece el modelo junto a la pequeña Manuela, hija de ambos. "Gracias por lo que estás haciendo con nuestro pequeño tesoro. Enseñándole valores de familia,la comprensión de mi profesión y sobretodo el amor que le das! Eres un PADRE en mayúsculas. Te amo con el alma", ha finalizado la cantante.

"Te mereces el universo entero", ha respondido él. Unas palabras que han emocionado a los seguidores de la pareja, que han llenado la foto de comentarios con corazones.

