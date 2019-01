24 ene 2019

Son muchas las famosas que recurren a la cirugía o a los retoques médico estéticos para arañar unos años a su imagen. Muchas de ellas, incluso, lo reconocen. Otras, lo ocultan. Pero hay un tercer grupo que, en ocasiones, estalla. Nos referimos a aquellas que no se han hecho nada y tienen que hacer frente a las informaciones de que se han retocado. La última, Soraya Arnelas.

La extremeña se ha enfadado -y mucho- ante el bulo que circulaba en los últimos días de que se había sometido a un retoque estético facial. Sobre todo, porque no es la primera vez que hace frente a rumores de estas características. Así que, ha decidido cortarlos de un plumazo.

"¡Ni cirugía ni tonterías! ¡Me hago mayor! Me cambio de color el pelo, pruebo nuevos maquillajes, engordo, adelgazo, pero cirugías no. ¡Que estoy harta de decirlo!", ha estallado en su cuenta de Instagram, donde ha puesto punto y final a las habladurías de esta manera tan contundente. "No tengo tiempo para cirugías,y si me las hiciese lo diría sin problema como ya hice con las anteriores", añadía.

Luego por privado me preguntáis el número del cirujano..."

"Queridas 'amigas' esas que venís a recriminarme en mis post mis cambios de imagen como si fuesen producto de las cirugías y luego por privado me preguntáis el número del cirujano...", continuaba con su estallido, dejando al descubierto la hipocresía de muchas de las que cargan contra ella.

"No le deis más vueltas hermanas, no es producto de nada más que de vuestras inseguridades, de vuestro poco amor, de un poquito de envidia y alguna cosa más sabrá Dios que andan por vuestras cabezas...", continuaba con su desahogo.

"Tengo 36 años. He vivido muchas experiencias en la vida. He sido madre, he trabajado a destajo, he madurado, he llorado y he reído. Me cuido y me quiero... ¡pero aún así vosotras pensáis que lo que soy es producto de un cirujano", prosigue la cantante.

Y concluye, para que le quede claro a la gente que no piensa cambiar su modo de actuar por mucho que hable la gente: "Yo seguiré subiendo mis fotos por compartir con los que me quieren bien mis momentos,. Ellos sabrán apreciar la magia de las fotos, vosotras solo os seguiréis fijando en lo físico".

Esta es la imagen que Soraya Arnelas ha elegido para desmentir sus retoques estéticos. pinit instagram.

Lo cierto es que, cuando salió de 'Operación Triunfo', sí que se sometió a un par de operaciones de las que nunca ha renegado. Soraya se sometió a una rinoplastia y un aumento de pecho que son, por el momento, las das únicas veces que ha pasado por el quirófano por cuestiones de imagen.

Más noticias de Soraya Arnelas...

- Soraya Arnelas se tatúa el pecho

- Soraya Arnelas desvela la enfermedad que ha sufrido tras ser madre

- Soraya Arnelas se harta de los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos