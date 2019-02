3 feb 2019

Chabelita Pantoja no sabe la que le espera. Mientras disfruta de unas idílicas vacaciones en Colombia, Dulce Delapiedra ha aprovechado su ausencia para sentarse en 'Sábado Deluxe' y volver a hablar de la familia Pantoja.

La relación entra la hija de la tonadillera y la niñera más famosa de España no pasa por su mejor momento. De hecho, afirmó que, tras leer la entrevista de la joven hablando sobre las adicciones de su hermano: "me he hartado de llorar porque me he metido en su alma. Tiene todo el derecho del mundo a decir lo que ha dicho".

Fue entonces cuando empezó a arremeter contra Kiko Rivera: "No sabe afrontar los problemas. Si tanto ha cambiado que lo demuestre con su hermana", afirmó, y añadió: "Él presume de ser muy familiar y no le permitió que fuera a la clínica a ver su propia sobrina y luego vendió una exclusiva contándolo".

Fue entonces cuando Dulce Delapiedra soltó la bomba que no habrá sentado muy bien en Cantora y seguramente tampoco en Colombia: "Voy a ser muy sincera, a mí me demostró que Kiko no quiere a Isa. Me lo demostró sentándose tres veces en un plató, la primera estando embarazada, también poniendo a parir al padre de su hijo", afirmó.

