2 ene 2019

Cantora ha acogido a la familia para finalizar un polémico año 2018 (como muchos otros de los Pantoja). Y la familia está más unida que nunca. De hecho, lo han publicado orgullosos en los perfiles de cada uno de los primos, excepto Chabelita. La pequeña no ha querido mostrar sus sentimientos, o bien estaba desintoxicándose de las redes para empezar bien el año.

Aunque, otros de los motivos por los que Chabelita no ha querido compartir nada es porque no ha habido señales de Omar Montes en la despedida del 2018. Puede que los rumores, las infidelidades y o simplemente que no tenía tren, estén impidiendo que la pareja entre en 2019 unida y tan amorosa como siempre. Y otra que no se ha dejado ver es Isabel Pantoja, pero Cantora parece que ha unido a la familia a pesar de todos los desencuentros que este año les ha traído.

Kiko Rivera compartió una foto con su hermana entrañable: "Hemos reído, llorado o discutido muchas veces pero al final siempre hemos permanecido juntos como buenos hermanos. Always". Y es que parece ser que el hecho de que Chabelita se posicionase por fin con los Pantoja y le diese la espalda a Dulce ha sido decisivo para la despedida del año de la familia. También una suya especial para sus seguidores y que no falte, por supuesto, una foto con Irene Rosales, su compañera de vida y de 'GH Dúo' también.

Por su parte, Anabel Pantoja también felicitaba el año a sus seguidores y entre sus fotos se colaba una especial para sus primos en las que dejaba claro que por mucho que a veces quisiese matarles, los quería más que a nada: "Casi media vida con vosotros! Sois los hermanos que no he tenido nunca y aunque algunas veces os mandaría a china pero no puedo vivir sin vosotros."

Isa Pantoja no publicó nada especial por fin de año, sólo un tímido story de la familia saliendo casa en el que no se identificaba a nadie. Esperemos que 2019 sea mejor para los Pantoja y que se terminen de aclarar todas las polémicas, porque ¡queremos saber lo que pasa! Además, ahora viene 'GH Dúo', y Kiko será uno de los protagonistas junto a Irene. ¿Irán las primas a defenderlo?

