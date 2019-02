3 feb 2019

Anna Castillo era una de las grandes favoritas para llevarse el Goya a mejor actriz revelación por su papel en el 'Viaje al cuarto de una madre', pero finalmente fue Carolina Yuste la que se llevó la estatuilla por 'Carmen y Lola'.

Sin embargo, la actriz se ha convertido en la protagonista indiscutible de las redes sociales tras la gala de los Premios Goya 2019 por su reacción. Parece que ella también esperaba ser la ganadora de este premio y su cara no ha dejado lugar a dudas.

Anna Castillo miró hacia un lado cuando escuchó el nombre de Carolina Yuste, con lo ojos bien abiertos. Su cara de sorpresa se acentuó cuando abrió la boca. "Se me ha quedado la misma cara que a Anna Castillo cuando he visto que no ganaba el Goya a Mejor actriz", han escrito en redes sociales. "La cara de Anna Castillo me ha representado", ha escrito otro usuario en redes.

La cara de Anna Castill

Brutal, sincera y espontánea. Es única#Goya2019pic.twitter.com/rDlfSjfdDS — DIEGO (@DRuizGil) February 2, 2019

