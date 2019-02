5 feb 2019

Pete Davidson y Ariana Grande vivieron una bonita historia de amor que desafortunadamente duró muy poco. Llegaron incluso a comprometerse, se hicieron un tatuaje juntos y estuvieron a punto de compartir vivencias en la misma casa. No obstante, el amor se evaporó rápidamente y miles de seguidores se hundieron en la más profunda tristeza.

Por el momento, se desconoce si la cantante tiene ya una nueva relación sentimental pero de lo que sí estamos seguros es de que Pete Davidson ha encontrado un nuevo amor. Después de dejarlo con Ariana, se sumó en una tristeza que le lleva casi al suicidio: "Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo para permanecer aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más puedo durar. Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije", expresó en sus redes sociales.

Según han confirmado varios medios estadounidenses, 'TMZ' y 'People', Pete Davidson habría empezado un romance con Kate Beckinsale, una actriz que tiene 20 años más que él. Al parecer, unas fotografías en las que ambos salen de la mano de un local de monólogos confirman que, al menos, un 'affaire' han tenido. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. ¿Confirmarán pronto su relación? Y lo más importante, ¿qué piensa Ariana Grande de esto?

Pete Davidson Kate Beckinsale Holding Hands After His Comedy Set in L.A. https://t.co/PZtYZsQtWE — TMZ (@TMZ) 2 de febrero de 2019

