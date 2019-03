6 mar 2019

Vivimos la historia de amor de Pete Davidson como única pero también muy veloz. Al mes de conocerse, ya se habían pedido matrimonio y ambos se habían hecho un tatuaje en común. Sin embargo, la ruptura no tardó en llegar al igual que el nuevo amor del humorista.

Ariana Grande publicó una canción, 'Thank you next', recordando a todas sus exparejas, pero parece que a Pete no le importa nada eso porque ahora su mente y corazón están ocupados en pensar en otro nombre. Ni más ni menos que el de Kate Beckinsale.

Días antes de la celebración de los Globos de Oro, unas fotografías de ambos hablando en varias discotecas ya predijeron lo que ahora hemos confirmado: Pete Davidson y Kate Beckinsale están saliendo juntos. Ninguno de los dos ha confirmado nada pero unas fotografías besándose en el último partido de hockey sobre hielo entre los New York Rangers y los Washington Capitals en Madison Square Garden han confirmado lo que todos ya sabíamos.

Expectation: Pete Davidson and Kate Beckinsale.

Reality: Antoni. pic.twitter.com/AbG8PxDH6f — Taylor Banks (@MsTaylorBanks) 4 de marzo de 2019

Su relación está sugestionada por la diferencia de edad que hay entre ambos: la actriz británica tiene 45 años y el humorista 25. Esperemos que esta relación dure más que con la que mantuvo con su expareja, Ariana Grande.

