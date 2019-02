5 feb 2019

Tienen tres hijos en común y llevan juntos seis años. Han decidido que, justo ahora, es el momento de dar un paso más y convertirse en matrimonio. Lo anunciaron el pasado verano y, ahora, Sergio Ramos y Pilar Rubio han desvelado algunos detalles. Quizás porque ya se estaban filtrando y siempre es mejor darlos uno.

Ayer, el futbolista se sentó en 'El Hormiguero', el programa del que es colaboradora su futura mujer. Al defensa del Real Madrid se le veía a gusto, cómodo. Dando detalles de sus hábitos. Incluso bailando y poniéndose en el papel de Pablo Motos al arranque del programa. Y, por supuesto de esa serie que se va a hacer con su vida: "Quiero dejar un legado por todo el esfuerzo que he hecho para mantenerme tantos años en el deporte de élite"

Sin embargo, cedió el papel protagonista a Pilar, que fue la encargada de, con su beneplácito, dar la fecha y el lugar donde se celebrará ese 'sí, quiero', uno de los más esperados de este año en el mundo del corazón.

Será el 15 de junio en Sevilla, tal y como la propia Pilar explicaba. "Me hace mucha ilusión el vestido, pero casi me hace más ilusión la persona que va a cantar", añadía tras explicar que habrá mucho flamenco y una actuación de un gran artista, que es el que le tiene tan emocionada.

Habrá gente muy importante y no queremos que se puedan colar imágenes"

Además, Ramos explicaba que no habrá fotos que no deseen. Vamos, que como en el enlace Belén Esteban, van a obligar a sus invitados a deshacerse del teléfono a la entrada. "Los invitados dejarán móviles y cámaras fuera con lo cual no habrá fotos ni vídeos. Habrá gente muy importante y no queremos que se puedan colar imágenes. Queremos pasarlo bien y disfrutar con todos nuestros invitados", era la explicación que ofrecía el deportista en el programa de Antena 3.

Con sus compañero del Real Madrid -y algunos que ya abandonaron la 'casa blanca'- contamos, pero, además, habrá personalidades como Alejandro Sanz, Marc Anthony o Niña Pastori. Todos ellos tienen garantizada la tranquilidad. y podrán desmelenarse.

