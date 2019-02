5 feb 2019

Han pasado ya unos meses desde que Kevin Hart renunciara a presentar los Oscar 2019. Tuvo un motivo de mucho peso para dejar de lado un "sueño" que siempre había querido cumplir. Unos comentarios un tanto obscenos por su parte que salieron a la luz hace relativamente poco, arruinaron su presencia en la gala.

El humorista no tuvo más remedio que pedir disculpas: "He tomado la decisión de renunciar a presentar los Oscar de este año porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas talentosos e increíbles. Pido perdón sinceramente a la comunidad LGBTQ por mis contenidos insensibles del pasado", escribía en sus redes sociales.

Ahora que la gala de los Oscar 2019 está cerca, muchas son las expectativas. Es sabido que este año no habrá presentador, algo que no ocurría desde 1988. No obstante, la ceremonia contará con la presencia de más de 15 artistas reconocidos mundialmente que se encargarán de amenizar la noche.

Estos son los nombres de los ya conocidos como "presentadores de los Goya 2019": Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer López, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu. Además, la Academia ha confirmado la presencia de Gustavo Dudamel, marido de María Valverde, que actuará tocando el piano cuando se recuerden a los fallecidos de la industria del cine de Hollywood.

