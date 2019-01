2 ene 2019

Jennifer Lopez es una de las cantantes más famosas del planeta. También de las más queridas. Tiene una larga carrera profesional a sus espaldas y sus éxitos se cuentan por decenas. Sin embargo, hubo una época en la que le costó poner los cimientos de esa carrera llena de reconocimientos.

Ha sido en una entrevista con la televisión estadounidense donde ha revelado que tuvo una etapa de serios problemas de autoestima que le impedían confiar en sí misma. Fue su hoy exmarido, Marc Anthony, quien consiguió que se quisiera y valorara.

Marc me ayudó a confiar en mí y a ser positiva"

"Él siempre me ayudó a confiar en mí y a ser positiva. Cuando estaba casada con Marc, él sabía que yo lo pasaba mal y me decía que soy una gran cantante y no tenía que permitir que nunca nadie me dijera lo contrario. Eso me ayudó porque le respeto mucho y lo considero uno de los mejores artistas de todos los tiempos", han sido sus palabras en ese espacio televisivo.

Quizás aquello sea lo que ha permitido que, ahora, tras un divorcio que para ella fue "devastador", ahora vuelvan a tener una relación cordial. Lo han hecho por sus hijos, por supuesto, y una colaboración musical fue lo que hizo poner la primera piedra de esa nueva buena relación entre ellos.

"Colaborar juntos en mi disco 'Por primera vez reparó algunas partes de nuestra relación que quedaron mal después de nuestro divorcio. Eso nos hizo volvernos amigos de nuevo", ha reconocido en el mismo programa de televisión.

Feliz junto al deportista Álex Rodríguez, JLo ha conseguido encontrarse a sí misma y quién sabe si este 2019 volveremos a verla caminar al altar. Desde luego, hay un anillo de diamantes de por medio que hace sospechar la boda está más que cerca.

Más noticias de Jennifer Lopez...

- JLo revela los secretos para tener un cuerpo escultural a los 49 años

- JLo tiene el mono que hace tipazo

- ¡Atención! Jennifer López va a lanzar sus propias cremas de belleza