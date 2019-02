6 feb 2019

Andrea Duro se ha visto obligada a contestar de manera terminante a alguno de su seguidores. Al parecer, muchos de ellos creían que la actriz tenía una relación paternofilial con Alfredo Duro, el que fuera Director Deportivo del Getafe y ahora colaborador de 'El chiringuito de Jugones'.

"¡Me acabo de dar cuenta que Andrea Duro es la hija de Alfredo Duro! Flipando me hallo", "Me he quedado loco", eran algunos de los comentarios que se leían en Twitter. En cuanto Andrea Duro lo ha leído, no ha tenido más remedio que desmentirlo. "No soy hija de Alfredo", exclamaba en sus redes sociales.

El colaborador de 'El Chiringuito de Jugones", no tuvo más remedio que apoyar a la actriz alegando que él no era el padre de Andrea Duro. Un despiste por parte de varios seguidores de ambos que finalmente ha quedado en una anécdota.

No soy el padre de Andrea!! https://t.co/WwIHLtaKl4 — Alfredo Duro (@alfredoduro1) 5 de febrero de 2019

Normalmente, Andrea no suele contestar a través de sus redes sociales y menos si se refiere a aquellos seguidores que bien se podían calificar como 'haters'. No obstante, la actriz sí que publica diariamente fotos en sus perfiles para estar más cerca de los fans que siempre están ahí.

