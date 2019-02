6 feb 2019

El pasado domingo, al comienzo de 'El Debate', Jordi González advertía que uno de los concursantes de 'GH Dúo' iba a ser expulsado esa misma noche. No había un cambio en las normas, simplemente, el comportamiento inadecuado de uno de ellos, Julio Ruz, había llevado a la dirección del concurso a tomar esta determinación.

Ya ayer por la mañana, el empresario dio unas declaraciones a 'Look' en las que decía sentirse "avergonzado y arrepentido", pero le quedaba la prueba de fuego: ponerse delante de Jorge Javier Vázquez, someterse a la entrevista y dar las explicaciones pertinentes sobre por qué se había comportado así.

Con actitud de arrepentimiento en todo momento y sin querer justificarse, Julio lo primero que hacía era pedir perdón. Por supuesto a María Jesús, pero también al resto de compañeros de la casa y a todos aquellos que pudieran haberse sentido incómodos con su manera de actuar en el 'reality'.

Veo esto y no me reconozco"

El presentador le advertía que le iba a poner las imágenes de esos comportamientos que le habían llevado a la expulsión, para que pudiera comentarlas y explicarse sobre los hechos. "Yo es que veo esto y no me reconozco", aseguraba, añadiendo: "Yo no soy así fuera". Poque Jorge Javier le preguntaba si las discusiones en su día a día con María Jesús eran así.

Ruz sostenía que, evidentemente, discutían como cualquier pareja, pero que cuando había un momento de tensión, "yo me iba a tomar un café y volvía cuando la cosa se había tranquilizado". E incidía en la idea de que cuando "salga María Jesús le pediré disculpas porque no puedo hacer otra cosa". Aunque es muy poco probable que vayan a tener más relación, algo que él ya tiene más que asumido.

Vázquez le informaba de que era uno de los concursantes con mayor apoyo, que había tirado su participación a la basura por culpa de una actitud que Mediset ha dejado claro que no va a tolerar en su parrilla.

