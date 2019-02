4 feb 2019

Julio Ruz es desde anoche exconcursante de 'GH Dúo'. Y no ha sido la audiciencia quien ha decidido que debe abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, sino la dirección del programa. Su comportamiento con María Jesús Ruiz, que se ha llegado a sentir perseguida e incómoda, han llevado a tomar esta decisión.

Jordi González comenzaba 'El debate' de anoche sentenciando: "No tenemos más remedio que empezar el programa con una expulsión". Acto seguido, conectaban con la casa para trasladar la noticia, en primer lugar, al afectado por la misma. Era El Súper quien se lo notificaba: "Quería comunicarte que la dirección del programa ha decidido que abandones la casa por una conducta inaceptable".

No se han dado detalles de qué es lo que ha llevado a esta decisión, pero es cierto que ha habido dos episodios en los últimos días que pueden haber sido determinantes. El primero, una persecución de Julio a la ex Miss. El vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales, que no daban crédito al acoso al que estaba sometiendo a su ex.

En segundo lugar, el hecho de que propusiera a María Jesús un acercamiento sentimental dentro del concurso, aunque solo fuese para generar una trama y no ser expulsados. Una trampa que llevaba el agravante de que él estaba en la lista de nominados esta semana.

"Me da un poco de pena también pero si te soy sincera, quería que este jueves se fuera él", reconocía la propia María Jesús cuando le dieron la noticia de que su pareja había dejado de formar parte del 'reality' por el comportamiento que había tenido con ella.

Veremos cómo se defiende Ruz ante la audiencia la próxima vez que se siente en un plató, porque va a tener que dar explicaciones.

