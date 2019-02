6 feb 2019 anabel unamuno

Se llama fabiana Rosales, tiene 26 años y, de una forma convulsa e inesperada, se ha convertido en la primera dama interina de Venezuela. El pasado 23 de enero, su marido, el opositor Juan Guaidó, se proclamó 'presidente encargado' del país después de una jornada de protestas masivas en Caracas y mientras Nicolás Maduro se resistía a abandonar el poder pese a que un número creciente de estados le pedían que convocara elecciones y otros, como Estados Unidos, legitimaban al opositor al frente del gobierno.

Pero mientras la grave crisis política se resuelve, todo el mundo se pregunta ahora quién es, exactamente, la mujer que comparte su vida —pero también su lucha— con Juan Guaidó. Rosales estudió Periodismo y Comunicación Social antes de instalarse en Caracas y empezar a militar en Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López y del que su marido es diputado desde hace una década. Se conocieron en 2011 y, mientras él hacía carrera política, ella trabajba como reportera de Globovisión en la Asamblea Nacional. Pero, en los últimos meses, Rosales ha sido, por encima de todo, el mayor apoyo de su marido, sobre todo desde que Guaidó fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.

El matrimonio tiene una hija, Miranda, de 20 meses, que se ha convertido en la estrella de la cuenta de su madre en Instagram, que acumula 200.000 seguidores y que Rosales suele utilizar como herramienta política. El matrimonio vive estos días en situación de semiclandestinidad: nunca duermen dos veces en el mismo sitio, cambian constantemente de contraseñas en sus dispositivos y están rodeados de un amplio dispositivo de seguridad por temor a que Guaidó sea secuestrado o encarcelado, como ocurrió el 13 de enero, cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia le retuvo durante una hora para después dejarle en libertad. Rosales también ha tomado un papel activo en la crisis dirigiéndose a los militares del país en un vídeo o concediendo entrevistas a medios extranjeros. Hasta que la crisis se resuelva, Fabiana Rosales es la primera dama interina del país. O, al menos, la otra primera dama de Venezuela, con permiso —o más bien sin él—de Cilia Flores, mujer y mano derecha de Nicolás Maduro.

Y los nominados son...

Donald y Melania Trump. Él en la categoría de peor actor protagonista; ella en la de peor actriz secundaria. Hace unos días, los Razzie —también conocidos como los anti-Oscars— anunciaban a sus candidatos de este año y el matrimonio Trump conseguía dos sendas nominaciones por sus papeles en los documentales Fahrenheit 11/9 y Death of a nation. Los premiados se anunciaran la víspera de los Oscar. Al menos, la primera dama ha ganado una batalla en los últimos días.

El diario británico Daily Telegraph publicaba una rectificación por un reciente reportaje que afirmaba que la carrera de Trump como modelo no despegó hasta que conoció al magnate, que abandonó la carrera de Arquitectura en Eslovenia después de bloquearse durante un examen o que su padre era una presencia 'aterradora' en su casa. El medio anunciaba, además, que compesará económicamente a la primera dama y se hará cargo de los costes legales del proceso. No es la primera vez que la first lady gana una batalla por difamación contra un medio. En 2017, el Daily Mail también tuvo que rectificar —y pagar una compensación legal— después de sugerir que, cuando llegó a Nueva York, Trump "ofrecía servicios que iban más allá de su trabajo como modelo".

Demasiado relax

En Argentina, las vacaciones del matrimonio Macri se han convertido en un auténtico asunto de estado. Tanto es así que la senadora argentina Magdalena Odarda ha propuesto regularlas de la siguiente forma: 14 días al año, con comunicación expresa al Congreso y la obligación de que se desarrollen en territorio nacional. En los tres años que lleva en el cargo, Macri ha disfrutado de 120 días de vacaciones. Solo el pasado verano, el matrimonio estuvo 23 días en la Patagonia, un descanso que causó mucha polémica en Argentina, justo cuando el país está sumido en una importante crisis económica. Y hace solo unos días, la pareja hizo otra escapada, volviendo a acaparar los titulares de la prensa argentina. Esta vez, a la residencia presidencial de Chapadmalal, en Mar de Plata, donde los Macri se escapan siempre que pueden. Awada siempre ha disfrutado especialmente del lugar. Y no es de extrañar: la residencia es un auténtico resort de lujo con piscina, helipuerto, muelle privado, acceso a la playa y hasta 15 bungalows individuales con todas las comodidades imaginables.

