6 feb 2019

No está siendo una semana sencilla para Lydia Lozano, a la que el pasado lunes veíamos llorar después de comprobar como Lourdes Ornellas, exmujer de Camilo Sesto, la traicionaba al dar una entrevista a Kike Calleja. Pero detrás de las lágrimas que derramó por esas declaraciones y las que le hizo a su compañero sobre ella, asegurando que la había decepcionado estas Navidades y habían discutido, había una razón más importante para estar susceptible.

Lo podíamos intuir por el comportamiento de su compañero Kiko Hernández, siempre crítico con ella, que se levantaba, la abrazaba y le daba un beso en la cabeza. "Hoy he tenido una tarde complicada contigo, Lydia pero quiero decirte una cosa, estoy especialmente a tu lado esta semana, te doy un beso muy fuerte y te digo que todo va a salir bien", le decía.

"A los dos, por tantos momentos que hemos vivido juntos, os tengo y os he tenido mucho cariño, por eso esta semana estoy muy unido a vosotros. Y solo os quiero decir que todo va a salir bien y, de aquí a una semana, te voy a ver con una sonrisa de oreja a oreja y vas a decir que todo está fenomenal", añadía Kiko ayer. "Con Charly he tenido mucha amistad, luego empezó Sálvame y todo cambió. He pasado muy buenos momentos y le tengo muchísimo cariño, por eso, si estás viendo el programa, te envío un beso muy grande", finalizaba.

Ahora entendemos por qué. La revista 'Lecturas' ofrece las imágenes de Lydia entrando en el hospital a visitar a su marido, Charly. Este ha tenido que pasar por el quirófano para someterse a una intervención por una hernia de disco lumbar. Su cara de preocupación habla del mal trago que está pasando.

Aprensiva como es ella, está pasando un mal trago. Pero, a pesar de las broncas que vemos cada día en el plató de 'Sálvame', Lozano cuenta con el apoyo de todos sus compañeros para que el postoperatorio de Charly sea más llevadero.

