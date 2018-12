31 dic 2018

Hay ciertas frases a las que se relaciona a Lydia Lozano, colaboradora de 'Sálvame'. "¿Hola qué tal? ¡Fenomenal!", "Con Charly no, ¿eh?", "los consejos, el dólares" o "¿de verdad?, pero, ¿de verdad? No me lo puedo creer" son alguna muestra de ello. Ella se ha convertido en unos de los rostros más carismáticos -y retocados- del espacio de Telecinco y un peso pesado dentro del plató.

Alguien que, sin querer dar demasiados detalles de su vida privada -la intimidad de su marido la guarda con el mayor de los celos-, suele convertirse en protagonista de las tardes de Mediaset. Por eso, queremos echar la vista atrás en este 2018 que termina y rescatar algunos de esos momentazos que Lydia ha dejado a lo largo de estos 365 días.

1. El desliz de las Campanadas

Lydia empezó siendo uno de esos nombres que se convierten en noticia el primer día del año. Mediaset decidió que las Campanadas de 2017 las dieran una selección de colaboradores de 'Sálvame'. Y ella tuvo un problema con su vestuario: se le rompió el vestido que llevaba al pisarse el bajo. Un detalle sin importancia. Pero un detalle digno de empezar esta lista.

2. Enfrentamiento con Gustavo González

A Gustavo González no le gustó cómo estaba hablando su compañera de su pareja, María Lapiedra. O más bien, cómo estaban hablando todos los presentes a propósito de su crisis sentimental. El fotógrafo corto a Lydia cuando esta se disponía a hablar y, harta de los cortes de palabra, le gitaba: "A mí no me vuelvas a hablar así en tu vida. Es la cuarta vez que te aguanto esto y que me pides perdón, pero ya no aguanto más, Gustavo. Lo que no haces con tu novia, no lo hagas conmigo, ¿te queda claro?".

3. Indirecta a sus compañeros en forma de 'zasca'

Lozano ejerció de pregonera de las fiestas en la localidad tinerfeña de Guímar, donde coincidió con Carmen Alcayde, una compañera de profesión por la que siente el máximo de los respetos. El problema llegó cuando, para lanzar un piropo a la valenciana, acabó mandando una indirecta a esos compañeros de programa que se lo han hecho pasar mal en algún momento. "Es de mis mejores amigas dentro de este mundo tan especial como es el de la televisión. Un mundo donde corre tanto la envidia y los celos", aseguraba antes de añadir: "Para mí, ella consiguió algo imposible, y es que ningún famoso te puso a parir como hicieron conmigo". ¿Alguno se daría por aludido de manera directa?

4. La metedura de pata con Miguel Bosé y Kiko Hernández

En medio de un debate sobre la situación de Miguel Bosé, su separación de Nacho Palau y el conflicto por la custodia de sus hijos, Kiko Hernández desveló que a él se lo había presentado Lydia. Esta, de manera inconsciente y autómatica, sentenció: "Y se enamoró". Acto seguido, se llevaba las manos a la boca, consciente de que había metido la pata y mientras Kiko la miraba con cara de pocos amigos.

Lydia lozano se lleva las manos a la boca consciente de que la ha liad. pinit

5. La salida de tono con Carmen Borrego

Sin duda, uno de los grandes momentos lo dio al opinar sobre la operación de papada de Carmen Borrego. "¿Cuánto tiempo lleva sin verse el cuello? Por fin sabrá cómo le quedan los collares", dijo con la mayor de las naturalidades. Sus compañeros le reprocharon el comentario feo sobre esta y la propia Carmen contestaba: "Que le midan a ella la chepa".

6. Los miedos y confesiones de Lydia

Se sometió, como sus compañeros, a la entrevista 'Cuéntame', sección dentro del programa. Y se rompió. Lozano se quedó al descubierto, revelando que su mayor miedo es "quedarme paralítica", que se negó hasta en dos ocasiones a hacer un 'Interviú', que aunque la gente no lo crea podría vivir alejada de la televisión o que los mejores de años de su carrera los experimentó en 'Tómbola'. Fue ahí cuando las lágrimas afloraron. Pensando en aquel tiempo pasado mejor. Quizás 2019 sea un buen año para virar el rumbo y volver a los snetimientos de aquella etapa.

7. La visita de Charly

Aunque, sin duda, el mejor de todos los momentos que hemos vivido con ella este 2018 fue el pasado 12 de diciembre, día de su cumpleaños. Durante buena parte de la tarde la tuvieron en vilo, diciéndole que tenían una sorpresa para ella. Acostumbrada a que indaguen en sus líos con los vecinos, se esperaba algo para lo que tuviera que coger el capote y torear una tarde más. Pero no. Su marido, Charly, que siempre ha permanecido ajeno a este mundillo, le dio la sorpresa y apareció con un ramo de flores. Ella no se lo podía creer.

Charly durante su visita sorpresa a 'Sálvame'. pinit

Más noticias de Lydia Lozano...

- Nuevas oportunidades laborales para Lydia Lozano

- El cabreo monumental de Belén Esteban con Lydia Lozano en 'Sálvame'

- Lydia Lozano pierde los nervios y revela una nueva infidelidad de Kiko Matamoros