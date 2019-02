7 feb 2019

Bradley Cooper ha recibido la nominación a mejor actor en la próxima gala de los Premios Oscar 2019 con la película 'Ha nacido una estrella'. Sin embargo, no está del todo contento con la película que ha dirigido ya que, al parecer, el actor se siente muy avergonzado por no estar nominado al Oscar como mejor director.

En una entrevista para 'Times Square', el actor se sinceró. "Estaba avergonzado. Estaba en una cafetería en Nueva York, miré mi teléfono y Nicole Caruso, mi publicista, me felicitó y me dijo todo a lo que habíamos sido nominados. Ni siquiera me dieron las malas noticias. Me sentí avergonzado porque sentí que no había hecho mi trabajo", explicaba.

A pesar de esto, la película que ha dirigido ha recibido ocho nominaciones: mejor película, mejor actriz, al que opta Lady Gaga, y mejor actor, entre otras. La cantante estadounidense ha sido nominada a un premio más: podrá optar a la mejor canción original. Aunque Bradley Cooper sienta vergüenza, estamos seguros de que el creador de 'Ha nacido una estrella' se alzará con más de un premio en la próxima gala de los Oscar 2019.

Más noticias sobre Bradley Cooper

