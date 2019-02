7 feb 2019

Meghan Markle protagoniza diariamente muchas noticias polémicas, rumores o puestas en entredicho de sus relaciones con la realeza británica. Muchas de ellas pueden ser verdad y, otras tantas, mentira. Por ello, cinco amigas suyas, que prefieren mantenerse en el anonimato han querido participar en un reportaje que revela la verdadera personalidad de Meghan Markle. Muy diferente a lo que ha estado haciendo su familia todo este tiempo.

Desde que Meghan comenzó su relación con el príncipe Harry, su voz ha desaparecido. No está en redes sociales, no realiza más producciones cinematográficas, ni siquiera se presta a entrevistas o a pronunciarse públicamente. Las estrictas normas de comportamiento no lo permiten e incluso, en más de una ocasión le han llamado la atención.

"Es un error poner a alguien en ese nivel de trauma emocional, y abandonarla cuando está embarazada", comentan dichas amigas en el reportaje que ha publicado la revista 'People'. Lo que más les preocupa a ellas es cómo esto está afectando al embarazo de Meghan.

Entre las entrevistas de su padre y hermanos, su extraña relación con Kate Middleton que un día se quieren y otro no –según cuentan los medios-, y el protocolo, Meghan Markle lleva casi un año acaparando todas las miradas. "Meghan ha permanecido en silencio y ha aguantado mentiras y falsedades", afirman.

Todas han estado en su casa que la describen como: "Es una casa pequeña y ella la ha hecho muy acogedora, pero la percepción sobre cómo es su estilo de vida y cómo es la realidad es muy distinta. Meg cocina para ella y para Enrique todos y cada uno de los días".

De hecho, una de ellas cuando tiene un problema siempre piensa: "Tengo que hablar con Meg" (…)"Charlamos a diario, y lo primero que me pregunta es '¿Qué tal los niños? ¿Cómo estás?' Ni siquiera puedo preguntarle cómo está hasta que no sabe qué tal estoy yo".

Gracias a las amigas de verdad de Meghan Markle, que han querido dar la cara y desmentir todo lo que se dice de la duquesa, las noticias se relajan y esperan a ver qué sucede con la esposa del príncipe Harry.

